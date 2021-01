San Sebastiano, una messa e una colletta alimentare per la festa della polizia locale

Anche la festa della polizia locale, che cade come ogni anno il 20 gennaio, giorno di San Sebastiano, verrà rimodulata a causa della pandemia di Covid-19.

Non ci sarà il classico incontro istituzionale nella sala consiliare di Palazzo di Città ma verrà celebrata soltanto la messa, quest'anno organizzata al santuario Madonna delle Grazie alle 19 e officiata da don Antonio Maldera.

Ci sarà comunque una breve cerimonia istituzionale con la relazione dell'anno 2020 da parte del comandante facente funzione Giuseppe Loiodice.

Parallelamente alla celebrazione e alla festa verrà effettuata una colletta alimentare, curata dall'agente Nunzia Positano. Saranno raccolti generi di prima necessità da donare alla parrocchia Madonna delle Grazie.

Curiosità. La festa di San Sebastiano e il legame con la polizia locale sono stati istituiti nel 1957 da Papa Pio XII che in quell'occasione disse davanti ad una rappresentanza di vigili urbani: «Tra gli illustri di Cristo, i militari occupano un posto di primissimo piano presso i fedeli, per la loro peculiare religiosità e per l’ardente impegno a compimento del dovere. Tra questi brilla San Sebastiano che, come viene riferito dalla tradizione, durante l’impero di Diocleziano fu comandante della corte pretoriana e fu onorato con grandissima devozione».