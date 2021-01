Basta code allo sportello: la Sixt attiva un servizio per le domande on line

Un nuovo servizio online che consentirà ai cittadini di non recarsi allo sportello o di far ricorso ad un contatto telefonico per presentare le proprie domande. Lo ha attivato la società Servizi Innovativi per il territorio - SIxT S.p.A. (già costituita tra il Comune di Corato ed il concessionario Andreani Tributi S.r.l.). A renmderlo noto è la stessa società, d'intesa con il sindaco Corrado De Benedittis.

Per rispondere alle esigenze dettate dall’attuale emergenza sanitaria ed evitare il maggior numero possibile di spostamenti, tutelando così la salute di tutti, sul sito www.sixtspa.it è disponibile un form, di semplice compilazione, grazie al quale ogni contribuente avrà modo di risparmiare tempo e potrà, in pochi click, inoltrare la propria istanza.

Semplici ed intuitivi i passaggi da effettuare comodamente da casa propria: basta inserire i propri dati anagrafici, indicare i riferimenti dell’avviso, allegare il proprio documento di riconoscimento e l’eventuale documentazione comprovante quanto dichiarato.

«Tutto molto immediato - spiegano dalla società - con la volontà di agevolare i cittadini nel loro rapporto con la pubblica amministrazione, snellire e quindi efficientare il lavoro di quest’ultima, introdurre innovativi sistemi di dialogo con la cittadinanza chiamata, alle volte, a fornire informazioni necessarie alla miglior definizione della propria posizione contributiva. Proprio come in quest’ultimo periodo, nell’ambito del quale molti sono i contribuenti che si stanno rivolgendo ai nostri uffici per le necessarie variazioni da comunicare ai fini del pagamento della Tari e che, invece, tramite questo servizio, potranno parimenti adempiere senza spostarsi dalla propria abitazione».

Tra le nuove funzionalità anche la possibilità di pagare le multe on line.