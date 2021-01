Primo giorno per il drive through a Corato: effettuati 40 tamponi Copyright: CoratoLive.it

Esordio bagnato ma tranquillo per il drive through di Corato che ha aperto i cancelli dello spiazzo in via Silvestri ieri mattina. Sono 40 i tamponi che sono stati effettuati nel corso del primo turno, dalle 9.30 alle 13.00. Un numero che sarà probabilmente standard anche per i giorni a venire.

Il primo tampone molecolare è stato effettuato alle 9.30. Presenti nel drive through, oltre agli agenti della polizia locale, due volontarie del Ser Corato e dirigenti Asl, il sindaco Corrado De Benedittis con alcuni consiglieri e assessori.

«Oggi si è garantito un diritto anche se ce n'è voluto di tempo. - dice De Benedittis - Lascia un po' l'amaro in bocca aver dovuto battagliare per ottenere un diritto così elementare. Capiamo tuttavia che la situazione è complessa e inedita, quindi, al di là di tutto, ringraziamo la Asl».

«Nessun trionfalismo, - aggiunge il sindaco - abbiamo fatto soltanto il nostro dovere a tutela dei cittadini. Va solo riconosciuto che una città come Corato, con una zona industriale che conta oltre 14.000 dipendenti, non poteva rimanere scoperta».

Si riparte martedì mattina, poi ancora giovedì pomeriggio. Va ricordato che lo screening viene effettuato sulla base di liste di nominativi che vengono fornite dalla Asl.