Drive through, si parte: da domani via libera ai tamponi nella postazione di Corato

Inizia domani, sabato 9 gennaio, l'attività del drive through per l'esecuzione dei test molecolari nella struttura comunale in via Silvestri a Corato. Il servizio sarà attivo nelle giornate di domani, martedì mattina e giovedì pomeriggio sulla base degli elenchi che la Asl invierà.

Sarà a breve avviata, inoltre, l'esecuzione dei test antigenici da parte dei medici di medicina generale.

«Il forte impegno dell'amministrazione e in particolare del sindaco De Benedittis, ha finalmente ottenuto un servizio tanto atteso dalla città» si legge in una nlota del Comune. «L'auspicio è che presto l'emergenza possa essere superata. Si ringraziano la Polizia locale e la Caritas cittadina per l'impegno profuso e la Protezione Civile per la collaborazione. Saranno diffusi a breve nuovi dati sul contagio».