Servizio civile, due progetti anche al Comune di Corato

Anche il Comune di Corato è tra gli enti presso i quali è possibile svolgere il servizio civile aderendo a due progetti promossi da Anci Puglia: si tratta di "Piccoli scrigni, grandi tesori" e "Scacco matto alla povertà educativa!".

Obiettivi generali del progetto "Piccoli scrigni, grandi tesori" sono: ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, aumentare il livello d'istruzione tra i giovani attraverso il miglioramento dell'approccio metodologico allo studio, favorire la diffusione della cultura nei giovani attraverso attività artistiche, ludiche e sociali, contribuire agli osservatori previsti da programma "Osservatorio BES", "Osservatorio nativi e adottivi digitali" e "Osservatorio sulla dispersione scolastica". Il progetto è rivolto a tre volontari per la sede del Settore Servizi Sociali in via Gravina.

Obiettivi generali del progetto "Scacco matto alla povertà educativa!" sono: rendere lo spazio della Biblioteca, del Museo e della Pinacoteca come luogo di relazioni (sociali, culturali) positive per la cittadina, educazione all’uso dei servizi e di specifiche risorse di informazione e apprendimento, aumentare lo sviluppo culturale dei minori: abituare i bambini e gli adolescenti a frequentare i presidi culturali non solo per motivi “scolastici” ma anche e soprattutto per motivi di svago, sensibilizzazione e diffusione dei risultati del S.C. sia presso l’ente che presso le comunità di riferimento, contribuire all' “Osservatorio sui servizi culturali per minori”, “Nativi e adottivi digitali” e “Osservatorio sulla dispersione scolastica”

Il progetto è rivolto a tre volontari per la sede della Biblioteca Comunale "Matteo Renato Imbriani" in Largo Plebiscito.

Il progetto durerà 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali. Per partecipare alla selezione per diventare operatori volontari di servizio civile presso il Comune di Corato è necessario compilare la domanda on line cliccando qui. Il testo integrale del bando e tutte le informazioni sono disponibili cliccando qui.

Le domande si possono caricare esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Le candidature dovranno pervenire entro le 14 di lunedì 8 febbraio.