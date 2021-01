Le fa credere che la figlia ha avuto un incidente ma non è vero. Fallito tentativo di truffa

Le ha fatto credere che la figlia avesse avuto un incidente offrendosi di portarla in ospedale, ma non era vero. Così una donna ha tentato di truffare una signora che ha avuto la lucidità di chiamare la figlia, mandando all'aria i piani della truffatrice.

La storia ce la racconta la figlia Aurelia. «L'episodio è accaduto il 28 dicembre. Alle 18.30 ero appena andata via da casa di mia madre che abita nei pressi di via Castel del Monte. Poco dopo una donna le citofona dicendo che io e i miei due figli eravamo in ambulanza, diretti in ospedale, perché vittime di un incidente accaduto su via Andria. Le ha offerto un passaggio ma mia madre l'ha congedata e mi ha subito contattato, constatando che io stavo bene. Ho chiamato 118 e forze dell'ordine: non c'era stato nessun incidente su via Andria.».

Tanto lo spavento da parte della signora, sia per la notizia, sia per il timore che questa persona potesse tornare. «Per due giorni siamo stati in casa, evitando di uscire anche per una semplice commissione. Cosa sarebbe accaduto se mia madre avesse accettato il passaggio? Qual'era l'intento di chi ha citofonato? Magari farla allontanare da casa per poter permettere a dei complici di entrare indisturbati nell'appartamento?».

Difficile che si tratti di uno scherzo, quanto di una truffa ben organizzata. «La donna che ha citofonato era a conoscenza di diversi dettagli. Sapeva il mio nome, quello dei miei figli e la strada che faccio di solito. Sapeva anche che i miei genitori non avevano l'auto».

Pare che quello capitato alla madre di Aurelia non sia un episodio isolato. «Un'altra signora mi ha detto che le è capitata la stessa identica cosa qualche giorno prima. Anche in questo caso senza conseguenze».

«Ho deciso di raccontare questa storia - conclude Aurelia - affinché non capiti a qualcun'altro».