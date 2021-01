Che ne sarà di Asipu? De Benedittis: «Va stabilito un nuovo piano industriale»

Si è parlato molto dell'Asipu durante l'ultimo consiglio comunale del 2020. Un'ampia discussione - durata quasi un'ora - a margine del sesto punto all'ordine del giorno, ovvero il riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio in favore della municipalizzata, per il servizio di custodia e pulizia del Parco Comunale nel 2019.

Partiamo dal futuro dell'azienda. Con la possibilità di esternalizzare diversi servizi in capo all'Asipu e con lo svuotamento dell'azienda dai compiti di raccolta rifiuti e spazzamento strade, gestiti dalla neonata Sanb c'è da chiedersi che ne sarà della municipalizzata in futuro.

In una nota pubblicata ieri il movimento Città Nuova, fondato dall'ex sindaco Massimo Mazzilli, ha chiesto di correre subito ai ripari, salvaguardando l'Asipu, creatura che lo stesso Mazzilli ha sempre sostenuto fortemente. «L'amministrazione De Benedittis vorrebbe chiudere Asipu (se ne è parlato nel Consiglio del 31/12). - è scritto - Le implicazioni sono due: una riguarda il patrimonio, concerne quindi il Consiglio, in quanto Asipu è un'azienda del Comune di Corato e si dovrà valutare che impatto avrà la sua chiusura. L'altra invece riguarda la Giunta: chi dovrà svolgere i servizi di minuta manutenzione di cui c'è tanto bisogno? Verrà appaltato tutto all'esterno?

Insomma, un'analisi andrà fatta per valutare le possibili opzioni (make or buy - gestire in house o esternalizzare?). Da chi e in quali tempi? Nel frattempo che si fa? L'Asipu nel mentre continua ad imbarcare acqua ("ha più amministratori che dipendenti" come riferito dall'Assessore in Consiglio) ed anche di questa "non scelta" qualcuno potrà essere chiamato a rispondere».

In realtà, durante il consiglio comunale, Corrado De Benedittis aveva risposto parzialmente a queste domande. «L'Asipu ha perso la sua funzione principale. Dobbiamo stabilire un piano industriale per capire quale futuro avrà la nostra Asipu e in che settori potrà investire. Lo decideremo assieme», ha detto il sindaco, lasciando aperto uno spiraglio per la sopravvivenza dell'azienda. Una questione che andrà approfondita al più presto.

Altra questione importante è quella legata ai tanti debiti fuori bilancio nei confronti di Asipu, accumulati dal Comune negli ultimi due anni. L'assessore al bilancio, Adriano Muggeo, ha spiegato che il debito fuori bilancio è nato dall'assenza, in fase preventiva, di una valutazione di congruità. In soldoni il lavoro svolto dall'Asipu è stato rendicontato successivamente, impedendo a tempo debito di poter fare la procedura di impegno di spesa e intervenire sui costi, magari affidandoli a esterni (come vedremo dopo).

L'anomalia è stata riscontrata dal Collegio dei Revisori in fase di analisi dei debiti fuori bilancio che ha chiesto al Comune di intervenire. La rendicontazione a posteriori è stata la causa di diversi debiti fuori bilancio in favore di Asipu sia per l'esercizio del 2018 che del 2019. «Con la nuova amministrazione non accadrà più», ha confermato Muggeo.

Vito Bovino, consigliere di Nuova Umanità, ha sollevato il dubbio sulla congruità del costo dello specifico servizio erogato da Asipu (circa 200mila euro. L'anno prima erano 280mila) a fronte del lavoro realmente eseguito. L'ingegner Rodolfo Di Bari, dirigente del III° settore ha risposto che «il 99% dell'importo è rappresentato dal costo del personale impegnato 24 ore su 24 per la pulizia, il controllo dei bagni e la sorveglianza. Per i contratti sono state utilizzate tabelle ministeriali soggette a minimi inderogabili».

«Nel 2020 - ha aggiunto Di Bari - abbiamo ridotto la spesa di un terzo affidando all'esterno il servizio di vigilanza. Avremmo potuto tagliare ancora perché i bagni non devono anche non essere sorvegliati ma, a causa della pandemia, il Coc ha deciso di lasciare una presenza fissa». Il debito fuori bilancio è stato comunque approvato da 21 voti favorevoli. 3 gli astenuti, tra i quali proprio Bovino.