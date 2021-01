Covid, la dottoressa Iurilli: «Vaccinatevi, è l'unica strada per sconfiggere il virus»

«Il caso ha voluto che venissi vaccinata il 1° gennaio. Che sia di buon auspicio per l'anno nuovo». Ieri mattina la dottoressa Maria Iurilli, dirigente dell'ufficio igiene di Corato, ha ricevuto il vaccino anti-covid. Come lei, tanti operatori sanitari in quella che è stata definita "fase 1" che, per medici, infermieri e operatori del 118, andrà avanti anche nei prossimi giorni.

«Ho aderito immediatamente alla campagna vaccinale - racconta la Iurilli - perché è un atto in cui credo moltissimo e spero che l'esempio di noi medici venga seguito da tutta la popolazione. Credo che sia l'unica strada perseguibile per combattere questo flagello, oltre a distanziamento, disinfezione e mascherine».

È proprio attraverso il vaccino che la dottoressa vede la luce in fondo al tunnel. «Non dobbiamo abbandonare le misure che stiamo adottando - spiega - finché non raggiungeremo una corretta copertura vaccinale. Quando, grazie al vaccino, si realizzerà l'immunità di gregge, il virus avrà la strada sbarrata e potremo tirare un respiro di sollievo».

Il dibattito sull'utilità del vaccino divampa, soprattutto sui social. «Immaginate se non avessimo avuto l'antipolio. - dice la dottoressa - Oggi molti di noi vivrebbero su una sedia a rotelle o in un polmone d'acciaio. Se camminiamo sulle nostre gambe è grazie alle campagne vaccinali affrontate dai nostri genitori. Senza vaccini finiremmo in rianimazione per il tetano e continueremmo ad avere persone affette da patologie derivanti l'epatite B».

«Innanzitutto vale la pena ricordare che il vaccino non è una terapia ma pura prevenzione. - continua la Iurilli toccando il tema del negazionismo - Chi afferma che i vaccini sono pericolosi lo dimostri perché è sui fatti di evidenza scientifica che bisogna basarsi. Abbiamo tra le mani uno strumento sicuro, non esiste un farmaco più controllato dei vaccini. Normale che ci siano effetti collaterali come tutti i farmaci in circolazione. Gli antipertensivi ad esempio, veri e propri salvavita, vengono assunti quotidianamente e nessuno mette in dubbio la loro validità».

Intanto continua il lavoro di tracciamento e prenotazione del tampone da parte dell'ufficio igiene che vede a capo la Iurilli ed è coordinato dal dottor Savino Lamarca. Da dicembre a Corato è attivo un polo contact tracing che ha permesso di rendere più fluidoquesto compito, prima in carico a Molfetta che doveva gestire più comuni. «Anche durante le feste di Natale non ci siamo mai fermati. Ringrazio i coratini, i medici di base, i pediatri, gli ospedalieri e tutti coloro che ci aiutano a facilitare il lavoro di tracciamento».

«Invito tutta la popolazione a vaccinarsi - conclude la dottoressa Iurilli - e ad usare correttamente i dispositivi di protezione individuale. La mascherina va indossata correttamente e deve coprire naso e bocca. Solo attraverso questi strumenti possiamo arginare e sconfiggere il virus».