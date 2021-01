Sabato in "zona rossa", mercato settimanale posticipato a lunedì 4

Come già avvenuto la scorsa settimana, anche in questi giorni di "zona rossa" il mercato che si svolge ogni sabato in via Sant'Elia, via Prenestina, via Casilina e via Gravina viene posticipato.

La bancarelle, che normalmente sarebbero state allestite oggi, sabato, torneranno ad occupare regolarmente gli stalli della 167 lunedì 4 gennaio, quando l'Italia tornerà in zona arancione.

A stabilirlo è un'apposita ordinanza firmata dal sindaco De Benedittis.