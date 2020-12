Una cena solidale per le famiglie in difficoltà

«L'opera umana più bella è di essere utile al prossimo». Da questa frase di Sofocle prende il via l'iniziativa di un gruppo di volontari, in collaborazione con Storyteller, con la Caritas e con l'amministrazione comunale e con l'assessorato alla Città Solidale e alle Politiche sociali che, nel pomeriggio di domani, prepareranno e distribuiranno pasti caldi a 50 persone in difficoltà del territorio.

La Caritas Cittadina ha individuato, con il vicario episcopale, Don Giuseppe Lobascio, le famiglie a cui consegnare i pasti caldi per poter garantire a chi è in difficoltà una cena di Capodanno in famiglia.

«In un periodo così difficile per tutti, è bello vedere le cucine dei ristoranti forzatamente chiuse riaprire per permettere ai nostri concittadini più in difficoltà di passare una serena cena di fine anno in famiglia. - scrivono il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis e l'assessore alla Città Solidale e alle Politiche sociali, Felice Addario - Veder lavorare insieme i volontari con le istituzioni, la Caritas e le imprese del nostro territorio ci offre la speranza di un nuovo tempo in cui la solidarietà, la collaborazione e la cura reciproca possano essere le stelle polari della nostra comunità».

L'attività è stata possibile grazie alla collaborazione delle aziende coratine Maiora s.r.l., Maldera Caseificio, Azienda agricola Tatoli, Macelleria da Michele Scarpa, Primizie e Delizie e Pastificio Granoro.