Vaccinazioni: dall'1 al 3 gennaio toccherà agli operatori dell'ospedale di Corato

La campagna vaccinazioni anti Covid è entrata nel vivo. La ASL di Bari è partita dall’ Ospedale San Paolo, dove questa mattina sono stati vaccinati i primi operatori sanitari tra i quali rianimatori, operatori 118, medici e infermieri del pronto soccorso e personale del Dipartimento di prevenzione. Con loro anche l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore generale della ASL Bari Antonio Sanguedolce - rispettivamente epidemiologo e igienista – che hanno voluto così testimoniare in prima persona l’importanza della vaccinazione in questa fase in ambito sanitario.

«L’ospedale San Paolo è uno degli ospedali di riferimento per il contrasto alla pandemia e continua ad esserlo, per questo abbiamo lo abbiamo scelto per l’avvio della campagna vaccinale con un numero significativo di vaccinazioni - ha detto il dg Sanguedolce - in contemporanea oggi abbiamo organizzato altri tre punti vaccinali, due ospedalieri al Di Venere e al Fabio Perinei di Altamura, e uno territoriale nel distretto di Noicattaro dedicato a operatori 118, tamponatori e medici USCA».

Il programma delle vaccinazioni - riservate in questa fase alle categorie definite prioritarie dalle linee guida ministeriali - procederà anche domani, sabato e domenica nell’Ospedale Santa Maria degli Angeli a Putignano, centro Covid, e nei presidi post acuzie di Triggiano e Terlizzi. Saranno vaccinati anche gli operatori degli ospedali no Covid, con attività di emergenza e urgenza, quali Monopoli, Molfetta e Corato. Dal 4 gennaio le vaccinazioni continueranno nelle Residenze socio sanitarie per anziani della provincia.