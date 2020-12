Corato festeggia San Cataldo senza accompagnarlo in processione ma con una partecipata messa in piazza Cesare Battisti Copyright: Francesco De Marinis / CoratoLive.it

Matteo Salvini a Corato, in visita ad una Rsa. Non l'unico big della politica nazionale a passare dalla nostra città Copyright: Francesco De Marinis / CoratoLive.it

A giugno il rientro in classe per sostenere gli esami di maturità più strani di sempre. Qui, i banchi distanziati nell'androne del Liceo Classico Copyright: Francesco De Marinis / CoratoLive.it

Anche le messe sono vietate e l'unico modo per celebrarle è in diretta streaming Copyright: Francesco De Marinis / CoratoLive.it

Che 2020, quello che ci lasciamo alle spalle. Un anno in cui abbiamo dovuto fare i conti con una minaccia più grande di noi. Il nuovo coronavirus ha ridisegnato le nostre vite, imponendoci il distanziamento sociale, il lockdown, l'estrema cautela e cambiando il nostro sguardo sul mondo.

Il Covid-19 ha occupato gran parte della nostra copertura giornaliera, con notizie talvolta confortanti ma troppo spesso cattive. Un primato condiviso con la politica perché il 2020 è stato l'anno in cui Corato ha eletto un nuovo sindaco: Corrado De Benedittis, al culmine di una campagna elettorale senza esclusione di colpi. Come foto copertina di questo articolo abbiamo provato a racchiudere questi due grandi temi nello scatto di Roberto Ferrante.

Non solo virus e elezioni, sulle nostre pagine sono apparse storie di resilienza e di condivisione, testimonianze vive di una città che continua a sorprenderci. Abbiamo scelto 12 fatti di cronaca, i più importanti; 12 fotografie, le più significative; 12 storie, quelle che più ci è piaciuto raccontare per fare un sunto di questi 12 mesi attraverso i quali vi abbiamo accompagnato.

Le 12 notizie del 2020

11 marzo - Il Coronavirus entra di prepotenza nele nostre vite. Anche Corato come tutta Italia, entra in lockdown. Sui balconi iniziano ad affacciarsi bandiere tricolori e cartelli. "Ce la faremo" e "Andrà tutto bene", scrivono i bambini.

16 marzo - Viene registrato il primo caso di Coronavirus a Corato. Si tratta di Riccardo Mangano, 52 anni. Dopo oltre due mesi di agonia morirà a Bisceglie il 28 maggio.

30 maggio - Il mercato riapre in via Prenestina. Dopo diversi anni in via Faustina Kowalska il commissario prefettizio decide di trasferirlo nella zona 167.

10 luglio - Arrivano le condanne per l'omicidio di Victorjan Picaku, avvenuto il 1° agosto 2018. 16 anni per Domenico Manzi e 10 anni e 8 mesi per Domenico Patruno.

10 luglio - De Benedittis torna in piazza con il primo comizio post Covid e dà il via ad una campagna elettorale particolarmente accesa e piena di colpi di scena. Dal ritiro di Angela Quinto al ritorno "in campo" di Gino Perrone. Dalle polemiche per la mancata partecipazione di Perrone a un confronto pubblico a lettere velenose e infamanti. Senza dimenticare le piazze piene e gli ospiti illustri.

27 luglio - Scompare tragicamente una delle figure storiche del Comune di Corato: il vigile Fedele Tarantini, andato in pensione da poco più di un mese. Sulla sua morte la Procura di Trani apre un'inchiesta.

15 agosto - Torna il Coronavirus in città. Tre giovani rientrati dalle vacanze risultano positivi. L'ultimo contagio registrato risaliva al 2 luglio. Da questo momento i casi a Corato saliranno fino a raggiungere il picco tra novembre e dicembre.

5 ottobre - Il 22 settembre l'esito del primo turno di votazioni apre la sfida tra De Benedittis e Perrone. La vince Corrado De Benedittis, forte del sostegno di Longo e Bovino. De Benedittis diventa sindaco della città con il 62% dei voti. La festa in piazza vede la presenza del riconfermato presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

28 ottobre - Didattica a distanza o didattica in presenza? Il dibattito in Puglia è acceso dopo la decisione di Emiliano di chiudere le scuole dal 30 ottobre. Anche il sindaco De Benedittis impone la chiusura con un'ordinanza sindacale l'8 novembre.

11 novembre - Corato compare sulle prime pagine dei giornali e nei tg nazionali per alcuni focolai di Coronavirus sviluppatisi all'interno di alcune case di riposo della città. In tutto sono 4 le Rssa coinvolte.

19 novembre - 16 anni e 9 mesi per Nardi, 9 anni e 7 mesi per il poliziotto coratino Di Chiaro. Queste le pene emesse dal Tribunale di Lecce nell'ambito dell'inchiesta "Giustizia svenduta".

12 dicembre - Ancora una giovane vita spezzata per incidente stradale. Muore Davide Capogna, 30 anni, dopo essere sbandato con la sua moto su viale Diaz. Il 10 giugno, sulla Corato-Ruvo, perdeva la vita una ragazza di 23 anni.

Bonus

7 febbraio - Lo Stradone entra a far parte della famiglia LiveNetwork e torna in edicola. Un'eredità importante e l'ambizione di raccontare la città sotto un nuovo punto di vista.

Le 12 storie del 2020

25 gennaio - Cittadini ripuliscono terreno dai rifiuti. Su via Gravina un inno alla civiltà - (leggi qui)

28 febbraio - Suo il famoso vocale sul Coronavirus: Michele da Corato a Radio Deejay - (leggi qui)

13 marzo - A 91 anni disegna per i suoi nipoti: la metafora di un’Italia che non s'arrende al virus - (leggi qui)

18 marzo - Il 110 e lode di Carmela, prima laureata "a distanza" dell'Università di Bari - (leggi qui)

16 aprile - Don Pasquale e l'isolamento al "Don Uva": «Parlo ai malati col megafono, dal campo di calcio» - (leggi qui)

15 maggio - La quarantena di Vito e Michele, fratelli bloccati in due oceani diversi - (leggi qui)

7 giugno - Addio al cinema Elìa. Al suo interno giace un tesoro nascosto - (leggi qui)

1 luglio - Il gesto d'amore di Federica: stroncata da un malore a vent'anni, dona le cornee - (leggi qui)

22 luglio - Rossella e l'amore per lo slow food. Riscoprire la lentezza dall'altra parte del mondo - (leggi qui)

5 ottobre - Al seggio a 107 anni. Nonna Lucia: «Il mio voto sarà decisivo» - (leggi qui)

14 novembre - Giuseppe Maldera riporta alla luce torri e casali: «Dopo Bisceglie mappo Corato» - (leggi qui)

27 dicembre - È V-day anche a Corato. Il medico Fabrizio Diaferia si vaccina contro il Covid: «Emozione unica» - (leggi qui)