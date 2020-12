L'Avis consegna le borse di studio 2020. Ferrara: «Importante la promozione nelle scuole»

Si è svolta ieri alle 19.30 la cerimonia virtuale di consegna delle borse di studio per gli studenti diplomatisi nel giugno 2020. Vincitori per l'I.I.S.S. "Oriani-Tandoi" Micaela Scaringella e per il Liceo "Tedone" Ornella Carnicella.

Presenti il Sindaco De Benedittis e le dirigenti di Oriani e Tedone, Adduci e Loiudice, oltre che le studentesse donatrici e i componenti del consiglio direttivo.

Il presidente Ferrara, nel ringraziare tutti i presenti, ha ricordato l'importanza della promozione della donazione nel sangue nelle scuole, a cui l'Avis Corato ha da sempre dedicato grande attenzione e energie. Le scuole, dal canto loro, attraverso i dirigenti e i docenti referenti Avis, hanno sempre favorito la diffusione della cultura del dono.