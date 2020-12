Parole che diventano poesia partecipata. Frammenti, appunto, che uniti prendono forma attraverso un gioco che vede coinvolti tutti. È questo l'obiettivo dell'installazione-esperimento di Tiziana Tedone coadiuvata dell'associazione Francesco Ludovico Tedone, parte integrante del "Natale sospeso" organizzato dall'amministrazione comunale.

«"Frammenti" nasce in un periodo in cui le parole sono poche e ridondanti, fredde e dettate dalla noia della quotidianità, dalla rabbia della mancata libertà. - spiega Tiziana Tedone - Si genera dalla necessità di condivisione e comprensione in un tempo in cui la fisicità è vietata, la tecnologia appiattisce le relazioni ed il tempo sembra non scorrere mai. Frammenti si alimenta di quelle parole mai pronunciate e mai condivise, di pensieri che spesso restano incastrati nei complessi ingranaggi della mente. Frammenti si fa narrazione attraverso la connessione degli animi di coloro che la fruiscono. Parole che creano infinite storie, pensieri, sensazioni, esperienze».

Parteciparvi è semplice. In quattro aree della città (piazza Di Vagno, Arco Ripoli, la stazione e piazza Palermo) sono stati posizionati degli striscioni con su scritte alcune parole, un centinaio in tutto. Parole casuali, che servono per comporre una poesia, un pensiero. «Basta anche una sola parola o si può lasciare il pensiero incompleto», aggiunge Tiziana. Una volta elaborato, si può condividere sui social utilizzando l'hashtag #frammentiart e taggando la pagina @frammenti_art. Il pensiero può essere inviato anche via sms o messaggio Whatsapp al 347 4514706 o via mail a frammenti.art@gmail.com. Al termine dell'esperimento le poesie saranno pubblicate sui social.

«Abbiamo ricevuto già diversi messaggi. - racconta Tiziana - Mi piacerebbe che le poesie arrivino da un pubblico il più possibile eterogeneo, non solo i giovani. Nell'Info Point del Comune abbiamo lasciato delle cartoline con la mappa dei luoghi dove sono presenti le parole. Le abbiamo stampate su carta riciclata che produciamo in associazione. A tal proposito vorrei ringraziare Titti Maffiola che ha curato allestimento e cartoline, Pasquale Martinelli per la grafica e Simona Ciprelli per l'assistenza social».