Gloria Radulescu, torna in tv. Interpreta Marta, una delle nuove protagoniste femminili de “Il Paradiso delle Signore – Daily”, ribelle e anticonvenzionale.



La giovane attrice coratina, nata a Roma ma cresciuta a Corato, era già arrivata nelle case del grande pubblico grazie a «Non dirlo al mio capo», era la segretaria pugliese dello studio di avvocati. Marta è il suo primo ruolo importante e questo la rende ancora più luminosa: «Dovevo fare una delle commesse, invece durante il provino mi hanno proposto la parte principale. Mi hanno dato 40 minuti per prepararmi ed è andata bene» ha dichiarato in una intervista a Tv sorrisi e canzoni.

Le 180 puntate della serie prodotta da Giannandrea Pecorelli per Aurora Tv, andranno in onda su Rai 1 alle 15.25 dal lunedì al venerdì, tra il programma di Caterina Balivo e la nuova stagione de La vita in diretta: sarà in diretta concorrenza con il pomeriggio targato “Soap & De Filippi” di Canale 5.

Ambientato negli anni del pieno boom economico, “Il Paradiso delle Signore – Daily” racconterà le donne, i loro valori e le loro aspirazioni, la solidarietà nel crescere e realizzarsi individualmente attraverso i conflitti del quotidiano. Un viaggio emozionante al femminile, tra ricerca del cambiamento ed eredità del passato, regole e trasgressioni, rivoluzione dei costumi e difesa dei valori tradizionali. Tra i protagonisti spiccano i nomi di attori italiani noti al grande pubblico delle soap e delle fiction: Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni.

La trama principale. Vittorio è deciso a riaprire il Paradiso delle signore, chiuso dalla tragica morte dell’amico Pietro, ma si allea con i Guarnieri che faranno di tutto per ostacolarlo. Luca Spinelli sarà un altro antagonista, l’uomo è misterioso e davvero spietato e darà filo da torcere al protagonista. Vittorio inoltre sarà diviso tra due donne: la sua fidanzata Andreina e la new entry Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), una ragazza dolce che farà di tutto per aiutarlo nella realizzazione del suo sogno.