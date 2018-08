In largo Abbazia i “Fiori di carta” di Paolo Sassanelli e “I Djaguaros”

Nuovo appuntamento per “Gusto jzz”: domani alle 21.30 in largo Abbazia arrivano Paolo Sassanelli e “I Djaguaros”, un ensemble formato da quattro musicisti e dall’attore/regista barese.



Il concerto “Fiori di carta” è un viaggio alla scoperta della straordinaria vita di uno dei musicisti più importanti della storia del jazz, il chitarrista manouche Django Reinhardt.

I Djaguaros propongono un repertorio basato proprio sulle note di Django, su quello swing europeo che tanto era di voga nei primi anni del secolo scorso in Europa e non solo. All’età di 18 anni, per colpa di un incendio, Django perde l’uso di due dita della mano sinistra. Questo incidente lo sprona a inventare una nuova tecnica chitarristica che lo renderà unico nel panorama jazzistico mondiale, inventando lo “swing manouche” cioè la fusione dello swing americano con la tecnica e la tradizione del popolo manouche.

Oltre alla musica, Sassanelli racconta la vita e le gesta di questo straordinario musicista zingaro che visse il suo riscatto artistico nella splendida Parigi bohemien che stava per essere travolta di lì a poco dall’occupazione nazista.

I Djaguaros sono: Paolo Sassanelli (chitarra/voce narrante); Luca Giacomelli (chitarra); Luca Pirozzi (Chitarra); Ruben Chaviano (violino); Raffaele Toninelli (contrabbasso).