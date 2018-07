Dagli Stati Uniti a Giovinazzo: domani arriva la musica degli Earth Wind & Fire

Avvocato e ballerina, Stefania Lotito Fedele gira l'Europa come esperta di diritto tributario

Attualità

La giovane coratina è l'unica donna italiana ad aver vinto il “Doctoral Seminar on International and Eu Tax Law”. La sua è una delle 12 migliori ricerche realizzate in Europa in diritto tributario europeo ed internazionale