Dagli Stati Uniti a Giovinazzo: il 25 luglio arriva la musica degli Earth Wind & Fire

La musica dei famosissimi Earth Wind & Fire - mercoledì 25 luglio, all’interno dell’area mercatale di Giovinazzo - arriverà direttamente dagli Stati Uniti attraverso il gruppo di Al McKay, uno dei tanti compositori delle canzoni della band come September, Sing a Song o come Boogie Wonderland.

Un gruppo formato da 18 musicisti fra cui anche Fred White, fratello minore dei due fondatori degli EW&F, i fratelli Maurice e Verdine White. Dopo la scomparsa di Maurice, a marzo 2016, la musica soul del gruppo statunitense è stata “ereditata” dal chitarrista e percussionista Al McKay con loro per quasi un decennio dal 1973, il loro periodo migliore con i loro successi capaci di conquistare ben 6 Grammy Awards (gli Oscar della musica).

Il concerto, l’unico per il sud Italia, patrocinato dal Comune di Giovinazzo, darà la possibilità di riascoltare, ma anche di ballare, quelle musiche degli Earth Wind & Fire che hanno attraversato lo spazio-tempo a partire dagli anni 70 sino ad oggi.

«Questa longevità - spiegava qualche settimana fa Al Mc Kay - dipende dalla buona musica. La mia generazione l’ha suonata per un pubblico giovane che l’ha proposta con successo ai figli. Insomma, una grande famiglia. Infine mi piace precisare che Maurice White è stato il creatore e il leader degli EW&F, è la mia band suona la musica degli EW&F insieme alle canzoni che ho scritto a quattro mani con lo stesso Maurice».

Quindi una serata di pieno divertimento con le canzoni che, tutt’oggi, sono suonate e ballate in tutte le discoteche, potremmo anche dire, del mondo. Anche i prezzi per assistere allo spettacolo sono molto abbordabili con tre ordini di prezzo da 43, 33 e 25 euro. I biglietti sono in vendita presso il circuito vivaticket.it (a cui bisogna aggiungere i diritti di prevendita) oppure anche attraverso oltre 30 rivendite i cui indirizzi sono reperibili attraverso il contatto Facebook “Al Mc Kay’s Earth Wind & Fire Giovinazzo Luglio 2018”, oppure al numero 392.0053857.



Il LiveNetwork.it è partner del concerto.