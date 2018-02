“Regalo di Natale” al Comunale, da uno dei più bei film di Pupi Avati

Il “Regalo di Natale” oggi riporta gli appassionati al teatro stasera. Alle 21 (porta ore 20.30) il sipario scarlatto si aprirà sullo spettacolo della compagnia teatrale La Pirandelliana.



In scena Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposiito, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase. Lo spettacolo è un’opera di Pupi Avati con l’adattamento teatrale di Sergio Pierattini e la regia di Marcello Cotugno.

La recita rientra tra i numerosi gli appuntamenti previsti dal Teatro Comunale realizzati in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. La stagione completa, lo ricordiamo, propone serate di prosa, musica e danza.

“Regalo di Natale”

Una storia come tante, in quello che dovrebbe essere un momento di amicizia e condivisione quando quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo, Stefano e Franco, si ritrovano tutti insieme per giocare una partita di poker. In loro compagnia la strana figura dell’avvocato Santelia, un ricco industriale contattato da Ugo per prendere parte alla partita. Franco possiede un importante cinema di Milano ed il più abbiente dei quattro partecipanti, in realtà l’unico a possedere le risorse economiche in grado di battere l’avvocato, tra l’altro noto nel giro per le sue ingenti perdite.

I rapporti tra Franco ed Ugo sono tesi, la loro amicizia compromessa da anni tanto che Franco indispettito dalla presenza di Ugo decide di tornarsene a casa. La prospettiva di vincere la somma utile alla ristrutturazione del cinema lo fa desistere dall’idea. La partita si rivelerà un susseguirsi di colpi all’ultimo sangue, sul piatto, oltre alla somma, il bilancio della vita di ogni partecipante, tra fallimenti, sconfitte, menzogne, inganni. La trama dello spettacolo è tratta da uno dei più bei film di Avati, con uno sguardo lucido ed al tempo stesso amaro, infine avvincente.