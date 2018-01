In teatro approda “L’Arca”

Secondo appuntamento con la rassegna teatrale dedicata all’infanzia, alle famiglie e ai giovani e giovanissimi: “Il mondo sottosopra...i bambini hanno occhi di tutti i colori”.

Il 21 e 22 gennaio il teatro comunale di Corato ospiterà la compagnia Terrammare Teatro che porterà in scena “l’Arca”, uno spettacolo rivolto ai più piccoli a partire dai 3 anni di età.

«I bimbi - scrivono dalla compagnia - si ritroveranno a vivere la storia di due fratellini perennemente litigiosi che all’improvviso saranno coinvolti in un’avventura straordinaria: una piccola farfalla, entrata nella loro stanza, chiede ai due bambini di salvare quanti più animali è possibile dal grande temporale che sta per riempire d’acqua tutta la Terra.

Basterà trasformare per una notte la loro cameretta in un’enorme imbarcazione, chiamata Arca – come già ha fatto tanto tempo fa un vecchio signore con una lunga barba bianca, che aveva più di 600 anni - e proteggere al suo interno i poveri animali spaventati. I due protagonisti, mettendo da parte i loro continui litigi, vivranno fianco a fianco un viaggio indimenticabile.

Uno spettacolo sospeso tra sogno e realtà, ricco di suggestioni musicali e di piccole storie sulla preziosità dell’acqua, elemento fondamentale per ogni essere vivente. Per insegnare ai più piccoli, attraverso un linguaggio semplice, ironico e poetico, quanto l’acqua sia importante, e per ricordare ai più grandi che l’acqua va rispettata, protetta e amata».

La rassegna teatrale è organizzata da Teatro dei Borgia in collaborazione con Comune di Corato, Fondazione Vincenzo Casillo e Teatrificio22 e con il sostegno dell’Unione Europea, del Fondo di sviluppo e coesione, della Regione Puglia e dell’assessorato all’industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali.

Gli orari dello spettacolo

21 gennaio: pomeridiana ore 18.30

22 gennaio: matinée ore 9.30

Costo biglietti 21 gennaio pomeridiana: intero 6 euro, ridotto per bimbi fino a 12 anni 4 euro; sconto “fatti portare a teatro” un adulto ogni 3 bambini accompagnati paga solo 2 euro.

22 gennaio

Matinée per scuole dell’infanzia e scuole primarie: 3 euro, posto unico

Info e acquisto bigliettiTeatro comunale di Corato, piazza Marconidal mercoledì alla domenica dalle 17.30 alle 20.30on line www.bookingshow.it tel 0809592281 cell 3470152751