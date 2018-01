Nota d'Oro, a Verona la finale nazionale del circuito Grandi Festivals Italiani

Ancora una grande occasione per il festival Nota d’Oro di bissare il successo dello scorso anno nella finale assoluta del circuito nazionale dei Grandi Festivals Italiani.

Nell’Auditorium della Gran Guardia di Verona, il 4, 5 e 6 gennaio si svolgerà la finale nazionale del circuito. Vi partecipano la vincitrice della categoria “Interpreti” Angela Rita De Benedictis e la coppia della scuola mista, che ha vinto la categoria “Nuove Proposte”.

I vincitori della 29esima Nota d’oro sono dunque impegnati in una tre giorni che li vede contrapposti ai vincitori delle rispettive categorie dei festival del territorio italiano aderenti ai GFI. In partenza anche Aldo Scaringella, organizzatore e direttore artistico della Nota d’Oro, che è già all’opera per la celebrazione dei 30 anni del suo festival.

La premiazione della finale dei Grandi Festivals si terrà il 6 gennaio alla presenza del famoso maestro Vince Tempera, responsabile musicale del circuito.