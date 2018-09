Corato-Brindisi, è già spettacolo. Firma anche De Vivo

Inizio più emozionante non poteva esserci. Domani parte il campionato d’Eccellenza e il calendario ha riservato subito il big match tra Corato e Brindisi. Una gara tra due squadre che puntano fortemente alle zone alte dopo un calciomercato scoppiettante. Calcio d’inizio alle ore 15.30 al Comunale.

Arriva il Brindisi, 6 stagioni di B e 32 di C nella sua storia. L’anno scorso hanno vinto il campionato di Promozione guidati da Danilo Rufini, calabrese molto legato alla Puglia e riconfermato al timone dei biancazzurri. Squadra ricca di nomi di spessore. In porta l’ex Fasano Lacirignola ma si attende il transfer di Pizzolato che ha giocato i preliminari di Europa League con i sammarinesi del Tre Fiori. Dietro lo spagnolo Boualam, Ianniciello (ha “regalato” una promozione in D a Rufini con la maglia del San Severo) e il romano Fruci sono i big.

Centrocampo attrezzato con la qualità di Dino Marino (3 presenze con l’Inter di Mancini), la freschezza di Procida e la grinta del colombiano Merito. In avanti l’esperto Scarcella, Antenucci (fratello dell’attaccante della Spal), Quarta, Pignataro e la scommessa Peinado, uruguagio con un passato nella A celeste. Assenti per squalifica Quarta, Pizzolato, Procida mentre Scarcella non è al meglio.

Intanto il Corato mette a segno un altro colpo di mercato. Ufficiale l’arrivo in neroverde dell’attaccante sanseverese Rodolfo De Vivo. Classe 1994, prima di accordarsi con la società presieduta da Maldera aveva suscitato l’interesse di diversi club di D. Cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, De Vivo ha fatto molto bene in tante piazze importanti come Foggia, Bisceglie, Brindisi, Anzio, San Severo e Sestri Levante, tutte in D. De Vivo sostituisce in rosa Sebastian Di Senso che ha rescisso in settimana per accasarsi a Taranto.

Oggi il Corato ha svolto l’ultimo allenamento in vista del Brindisi. Mister Castelletti ha testato le condizioni di De Santis e Zinetti, entrambi convocati per la sfida di domani. Unico assente il difensore Michele Anaclerio, squalificato.

Il costo del biglietto per assistere alla gara è di 5 euro per gli uomini e 2 per le donne. Ingresso gratuito per i minori di 16 anni muniti di documento di riconoscimento e per i diversamente abili compreso l’accompagnatore. I punti vendita dove sarà possibile acquistare i ticket in prevendita sono la segreteria del Usd Corato Calcio presso lo Stadio Comunale, il Club Ultras Corato in via Salvini, 10, Zagaria Sport in via della Macina, 1 e Bar Panama in via Lama di Grazia 2A e 2B.