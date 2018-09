Esordio in Coppa, Corato pronto per Molfetta

Sarà il Paolo Poli il primo palcoscenico che il Corato di Castelletti calcherà in questa stagione. La gara contro la Molfetta Sportiva, in programma domenica alle 16.00, è valida per la gara d’andata degli ottavi di Coppa Italia d’Eccellenza e saranno l’ultima tappa di avvicinamento al campionato che prenderà il via domenica prossima al Comunale contro il forte Brindisi.

La Molfetta Sportiva del patron Lanza è nata, meno di un mese fa, dalla fusione tra Molfetta Sportiva e Us Bitonto. Il poco tempo utile per fare mercato e iniziare la preparazione non ha permesso al neo allenatore Francesco Camerino di avere a disposizione una squadra completa ma il cantiere è aperto e la composizione della rosa è in itinere.

Ad oggi il gruppo è molto giovane, composto da alcuni elementi della Fulgor Molfetta che l’anno scorso ha ben figurato nella Juniores Nazionale allenata proprio da Camerino. A questi saranno aggiunti senior (si parla di Cesareo e Lamatrice, due ex) per puntare alla salvezza.

I neroverdi di Castelletti si presentano a Molfetta senza capitan Asselti, squalificato. Nel percorso di avvicinamento alla gara hanno travolto la Berretti del Monopoli nell’amichevole del giovedì. Dopo lo splendido precampionato, la prima gara ufficiale e tanta voglia di dimostrare il proprio potenziale.