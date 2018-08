Corato, al Poli di Molfetta la prima gara ufficiale

Offerta di lavoro Vieni, ti insegniamo noi a fare la pizza e ti paghiamo pure! Foto e video

Delicious ti insegna a fare la pizza. No, non è l’ultima delle trovate pubblicitarie, ma un modo per cercare nuovi collaboratori che siano motivati e realmente interessati perché, quello del pizzaiolo, non è un lavoro per tutti, comporta notevoli sacrifici e rinunce ma dà anche tantissime