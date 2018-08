Corato calcio, cinque under per Vito Castelletti

Il Corato continua a sudare in ritiro. Il gruppo agli ordini di mister Vito Castelletti ha cominciato il lavoro più intenso con le doppie sedute già mercoledì scorso e proseguirà tutta la settimana. Giovedì è in programma, al Comunale di Viale Olimpia di Locorotondo, una gara amichevole contro i campioni di Puglia del Fasano. Appuntamento alle 17. Intanto continua a delinearsi la rosa a disposizione del tecnico barese.



Sono cinque gli under tesserati dal Usd Corato Calcio fino a questo momento. Simone Sifanno, classe 2000, è un esterno alto che ha militato, nell’ultima stagione, nella juniores nazionale della Team Altamura. Con lui in biancorosso anche il pari età Claudio Lavopa, esterno basso. Dalla Basilicata, in particolare dal Grumentum Val d’Agri (terza in Eccellenza), arriva il terzino sinistro, classe 1999, Loris Andrulli. Due i centrocampisti under a disposizione di mister Castelletti. Matteo Cardinale, ex di Gravina (7 presenze e 2 gol) e Omnia Bitonto (1 rete decisiva a Casarano). Cardinale è un centrocampista del ’99. Chiude Umberto Bonabitacola, l’anno scorso in D con il San Severo. Anche lui centrocampista, anche lui classe 1999, due anni fa ha esordito in D con il Manfredonia. Prima di approdare a San Severo ha militato nel Potenza.