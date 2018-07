Manzari e Loseto, il Corato mette a segno i primi due colpi

Il mercato dell’Usd Corato Calcio comincia col botto. Due acquisti di qualità per Vito Castelletti che potrà contare sulla vena realizzativa di Gennaro Manzari e sulle giocate di Gianluca Loseto. Gennaro Manzari, attaccante classe 1985, è reduce da due stagioni e mezzo con la maglia del Bitonto.

Al Città degli Ulivi il bomber barese ha realizzato ben 45 reti contribuendo anche alla splendida cavalcata della banda Di Candia che ha portato i leoncelli ad un passo dalla D due anni fa. Esploso a Noicattaro, Manzari ha vestito a lungo la maglia del Terlizzi dove si è imposto come uno degli attaccanti più prolifici della categoria. Ha giocato anche a Molfetta, Monopoli e Trani.

Se Manzari è stato per due anni e mezzo la punta di diamante dell’Us Bitonto, Gianluca Loseto è stato una delle stelle dell’Omnia che dalla Prima Categoria è riuscita a raggiungere la Serie D. Dotato di grandi doti tecniche, il centrocampista offensivo classe 1985, ha cominciato la sua carriera a Monopoli. Coi gabbiani il passaggio in C2 dove, da titolare, gioca quattro stagioni consecutive mettendo a referto 10 gol. Nel massimo campionato regionale ha deliziato i tifosi di Terlizzi, Noicattaro, Molfetta, Andria (vittoria dei playoff) prima di legarsi all’Omnia. In tutto sono sei i campionati vinti.