Ama, vivi, tifa: al via la nuova campagna abbonamenti del Corato Calcio

È partita la campagna abbonamenti per la stagione 2018/19 che vedrà l'Usd Corato Calcio impegnato nuovamente nel campionato di Eccellenza dopo la bella stagione dello scorso anno, chiusa a pochi punti dalla zona playoff.

Il claim della campagna è "ama, vivi, tifa", tre imperativi che dalla vita di tutti i giorni si spostano sugli spalti ogni domenica. Amare i colori neroverdi, vivere i novanta minuti e tifare chi scende in campo per onorare la maglia del Corato Calcio.

La tessera è valida per 15 gare stagionali, escluse le coppe, al costo di 50 euro. Poco più di tre euro a partita. Il prezzo sarà bloccato per i primi 200 abbonamento e fino all'inizio del campionato. In omaggio, fino ad esaurimento scorte, la t-shirt del Corato Calcio.

È possibile acquistare l'abbonamento presso:

- segreteria dell'Usd Corato Calcio presso lo stadio comunale di Corato

- club Ultras Corato in via Salvini, 10

- Zagaria Sport in via della Macina, 1