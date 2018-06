​Ginnastica artistica in piazza il 23 giugno con gli atleti della Gym Progression

È nata ufficialmente poco più di un anno fa, ma il suo palmarès di successi ha raggiunto in così poco tempo i vertici regionali. Si tratta della società di ginnastica artistica Gym Progression di Corato, ma anche con sedi ad Andria e Barletta, che in poco tempo ha saputo raccogliere adesioni per una disciplina, forse meno conosciuta, ma che riesce a calamitare l’attenzione di chi preferisce una sana attività sportiva capace di allenare tutte le parti del corpo.

In due manifestazioni tenutasi a Corato nelle ultime settimane, la società coratina ha ottenuto dei brillanti piazzamenti, tra gli oltre 300 partecipanti. «Siamo stati orgogliosi - spiega Cataldo Strippoli, tecnico federale di secondo livello e presidente - di aver avuto dal presidente regionale della F.G.I. Lorenzo Cellamare, il privilegio di portare all’interno del palazzetto di Corato, due grosse manifestazioni di ginnastica artistica.

Ottimi i risultati ottenuti dalla nostra società con Sarah Strippoli campionessa regionale al mini trampolino avanzato e Martina Leuci al secondo posto al mini trampolino base e al terzo posto agli attrezzi. Questi risultati sono sicuramente un buon viatico per proseguire in questa nostra attività che unisce allo sport anche un modello di comportamento per i nostri giovani atleti».

Una stagione che si chiuderà ufficialmente con la prima manifestazione in piazza di ginnastica artistica, venerdì 23 giugno in piazza Cesare Battisti. Infatti, tutti gli atleti della Gym Progression daranno vita a delle gare-esibizioni nelle varie discipline della ginnastica artistica.

«Porteremo nella piazza centrale della nostra città delle discipline sportive che, sino ad ora, si potevano vedere o nelle palestre o in televisione. Siamo certi che tutti coloro che avranno il piacere di vedere, gratuitamente, questa manifestazione si appassioneranno e, magari, potranno diventare gli atleti di domani».