Sarà una sfida da dentro o fuori quella che attende il Corato domani alle ore 15.00 al Comunale: al cospetto del Fasano primo in classifica, i neroverdi si giocano tutte le residue speranze di accorciare le distanze dalla zona play-off.



La banda di mister Castelletti, con il pareggio 2-2 a Bisceglie nello scorso turno, ha inanellato il dodicesimo risultato utile consecutivo (equamente divisi tra vittorie e pareggi) e ha mantenuto in vita le possibilità di qualificarsi agli spareggi post-season. In inferiorità numerica dal 18° minuto del primo tempo e in svantaggio di due reti, il Corato non si è dato per vinto e ha rimontato l'Unione Calcio nei minuti finali del match. Buono il rendimento in casa dei neroverdi, con 25 punti accumulati in 13 gare. Nota dolente gli attaccanti che faticano a trovare la via del gol, non finalizzando a dovere la mole di occasioni prodotte. Giovedì, oltre all'infortunato Giangaspero, mancherà il centrale difensivo Altares, squalificato per un turno.

La corazzata Fasano guida la classifica con 51 punti, esattamente 10 in più del Corato. I brindisini hanno trovato nella Vigor Trani la "bestia nera" della stagione: dopo la sconfitta 3-1 nella finale di Coppa Italia di Eccellenza, Montaldi e soci hanno sbattuto contro il muro eretto da Sansonna nello scorso turno di campionato, con il bomber argentino che si è fatto neutralizzare anche un penalty. Sarebbe stato, molto probabilmente, l'allungo decisivo verso la Serie D. I biancoazzurri di mister Laterza hanno dalla loro i numeri e i calciatori per tagliare il traguardo per primi: miglior rendimento in trasferta (24 punti), miglior attacco (50 reti, 12 delle quali firmate dal capocannoniere del torneo Corvino) e porta di Loliva imbattuta nelle ultime 5 giornate.

Designazione extra-regionale per l'arbitro dell'incontro: sarà Gioele Iacobellis della sezione di Pisa, coadiuvato da Pio Carlo Cataneo (Foggia) e Ivan Alexandrovic Denisov (Bari). La partita di andata disputata al "Vito Curlo" terminò a reti bianche, con Di Rito (ora proprio al Fasano) che sbagliò una comoda occasione per il Corato in pieno recupero.

Ticket di ingresso al prezzo di 7 euro per gli uomini e per il settore ospiti, 3 euro per le donne e 10 euro per accedere alla tribuna munita di seggiolini. Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 16 anni e diversamente abili con relativo accompagnatore. Biglietti in vendita presso il Club Ultras Corato 1946 (Via Salvini, 10 - zona Piazza Palermo) e on-line sul portale www.go2.it. Giovedì botteghini in funzione e cancelli aperti dalle ore 13.45.