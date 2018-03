Il Corato in 10, rimonta 2 gol all'Unione

Un Corato mai domo conquista al "Di Liddo" un pareggio insperato e porta a dodici le gare consecutive senza sconfitta.



Mister Rumma schierava la formazione tipo contro una delle squadre più in forma del campionato, con il solo Liberio assente per squalifica. Mister Castelletti doveva rinunciare inizialmente a Negro, colpito da attacco influenzale. Dopo le prime due occasioni con Lacarra che con l'esterno sfiorava il montante sinistro e con Ventura che si faceva anticipare da Leuci in uscita bassa, ecco arrivare la svolta del match: al 18° frettolosa espulsione per doppia ammonizione (la prima davvero fuori luogo) di Altares. Il Corato non demordeva e ci provava al 32° con Lacarra che di testa non riusciva a correggere nel modo giusto una sponda di Sguera servito da Piarulli. Al 40° il solito Ventura riusciva a sbloccare il risultato con un'incornata su un preciso cross dalla destra di Dell'Oglio.

In avvio di ripresa il Corato reclamava per due volte il calcio di rigore: Sguera prima veniva "svestito" in area da un avversario e poi si vedeva ribattere con un braccio un tentativo di tap-in, ma l'inadatto e sopravvalutato arbitro Totaro di Lecce lasciava sempre correre. Dopo un calcio di punizione spedito alto da Negro, arrivava al 57° il raddoppio dell'Unione: ancora Dell'Oglio, servito da sinistra da Quacquarelli, di testa infilava l'incolpevole Leuci per la gioia dei tifosi azzurri. Galvanizzati dal doppio vantaggio e dalla superiorità numerica, i padroni di casa cercavano il tris con Mignogna e Ventura, che difettavano però nella mira. Ad accorciare il risultato ci pensava Diagne di testa all'80° sfruttando una caparbia azione di Lacarra in area di rigore dopo un calcio d'angolo. Il pareggio arrivava cinque minuti più tardi: rinvio di Leuci direttamente tra le braccia di Amoroso, che incredibilmente si lasciava sfuggire la sfera, trovando Colangione lesto ad insaccare. Nel recupero occasione per Colella di testa e per D'Addato che sfiorava una rimonta che sarebbe entrata negli annali.

Corato che sale a quota 41 punti e sempre a -3 dai play-off, nella classifica guidata dal Fasano a 51 (0-0 interno contro la Vigor Trani), seguito a tre lunghezze di distanza dal Gallipoli (vittoria 3-1 sull'Otranto). Prossimo appuntamento dei neroverdi proprio contro la capolista Fasano, giovedì 22 ore 15.00 al Comunale di Corato.

Ininfluente sconfitta della Juniores di mister Strippoli contro l'Unione Calcio Bisceglie, vincitrice del girone: è stata l'occasione per lanciare tanti ragazzi del 2002 e per salutare una stagione sicuramente positiva che ha contribuito alla formazione dei giovani calciatori neroverdi, con l'approdo di ben 5 di questi in Prima Squadra.

Il tabellino

Unione Calcio Bisceglie - Corato 2-2

Marcatori: Ventura (U) Al 40°, Dell'oglio (U) Al 57°, Diagne (C) All'80°, Colangione (C) All'85°

Unione Calcio Bisceglie: Amoroso, Bartoli M., Quercia, Bartoli R., Dell'oglio (Colella), Stella, Papagni (Binetti), Mastropasqua, Ventura, Mignogna (Albano), Quacquarelli (Bufi). Allenatore: Rumma.

Corato: Leuci, Belluoccio (Cormio), Asselti R., Zinetti (Negro), Colangione, Altares, Piarulli (D'addato), Diagne, Sguera (Cotello), Cirigliano (Asselti A.), Lacarra. Allenatore: Castelletti.

Arbitro: Totaro Di Lecce.

Espulso Altares (C) al 18° per doppia ammonizione. Ammoniti Bartoli M., Bartoli R., Colella (U); D'Addato (C)