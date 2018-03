Ultime cinque giornate e campionato vivo come non mai. Eccezion fatta per l'ormai condannato Galatina, tutte le squadre sono ancora in corsa per i rispettivi obiettivi da raggiungere. La gara in programma domani alle 15 al "De Liddo" di Bisceglie ne è la conferma: da un lato i padroni di casa dell'Unione Calcio in cerca di punti salvezza, dall'altro un Corato che può solo vincere per continuare nella rincorsa alla zona play-off.

Mister Castelletti e i suoi ragazzi, con la larghissima vittoria per 9 a 0 contro i ragazzi della Pro Italia Galatina, hanno collezionato l'undicesimo risultato utile consecutivo (6 vittorie e 5 pareggi), portando i neroverdi a sole 3 lunghezze dalla zona play-off, posizione frutto di una lunga rincorsa su tutte le compagini che li precedevano. L'impenetrabile difesa ha permesso di mantenere inviolata la porta difesa da Leuci (e Loiodice) da quasi 350 minuti, vale a dire dal gol subito dall'ex Zotti nella trasferta di Bitonto contro l'Omnia. Da valutare per domenica le condizioni di Negro, Cormio e Giangaspero, non al meglio della condizione fisica.

L'Unione Calcio del giovanissimo mister Rumma occupa la tredicesima posizione in classifica, in piena zona play-out. Balza subito all'occhio la differenza di rendimento degli azzurri in casa e in trasferta: infatti dei 24 punti finora accumulati, ben 20 sono arrivati tra le mura amiche (prestigiose le affermazioni contro Casarano, Omnia Bitonto e Bitonto ed i pareggi al cospetto di Fasano e Gallipoli). Tutto il peso dell'attacco, come sempre, sarà sulle spalle di bomber Ventura, capocannoniere dell'Eccellenza con 12 reti a referto, in coabitazione con Corvino del Fasano. Assente il centrocampista Liberio, espulso nell'ultimo turno di campionato a Casarano (sconfitta 1-0 su calcio di rigore).

Arbitro dell'incontro sarà Gabriele Totaro della sezione AIA di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Andrea Bizio e Cosimo Schirinzi della sezione di Casarano. Molto discusse le direzioni arbitrali del fischietto salentino al cospetto del Corato: i pareggi esterni per 1-1 al cospetto di Barletta e Omnia Bitonto lasciarono una pesante scia di polemiche. Nella partita di andata al Comunale di via Gravina, successo per 2-1 dei neroverdi grazie alle reti di Piarulli e Cormio che resero ininfluente la marcatura allo scadere di Ventura.

Divieto di trasferta per i tifosi coratini: su ordinanza del prefetto della BAT, i 99 tagliandi a disposizione potranno essere acquistabili esclusivamente dai residente nel comune di Bisceglie.

Ultima giornata di campionato per la Juniores di mister Strippoli che sabato pomeriggio alle 15.00 al Comunale affronterà i parietà proprio dell'Unione Calcio Bisceglie, formazione già vincitrice del torneo.