Partita che sulla carta non presenta ostacoli rilevanti quella che attende il Corato domenica alle 15.00, nel 25° turno del Campionato di Eccellenza. Al Comunale sarà di scena la Pro Italia Galatina, compagine ormai destinata alla retrocessione in Promozione.

I neroverdi di mister Castelletti sono tornati da Aradeo con uno solo dei tre punti preventivati alla vigilia per accorciare le distanze sulla zona play-off. La striscia di risultati utili consecutivi si è comunque allungata a 10, con 20 punti conquistati in perfetta media inglese. Il Corato domenica non potrà contare su Leuci e Zinetti squalificati, così come sugli infortunati Piarulli, Cormio e Giangaspero.

La Pro Italia Galatina, formazione che a inizio anno qualche addetto ai lavori accreditava come outsider per il salto di categoria, è ormai destinata a chiudere il campionato all'ultimo posto. L'avvio di stagione era stato incoraggiante, con 6 punti conquistati nelle prime quattro giornate (una vittoria e tre pareggi). Poi prima dell'ultima gara del girone di andata contro l'Omnia Bitonto, il "rompete le righe" e gli svincoli a tutti i calciatori della rosa e ai componenti dello staff tecnico. Da lì in avanti una caterva di reti subite (ben 107, a fronte di sole 10 realizzate) e nemmeno un punto conquistato.

La terna designata è tutta appartenente alla sezione AIA di Molfetta, capitanata dall'esordiente arbitro Gianluca Lovascio, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Francesco Massari e Gianluca Maffione. La gara di andata fu l'ultima gioia per i bianconeri stellati che si imposero sul disastrato campo di Galatone per 2-1 grazie ai gol di Rizzo e all'inesistente rigore trasformato da Gonzalez Barranco. Per il Corato momentaneo pareggio firmato Di Rito.

Indetta dalla Società la "Giornata del Tifoso" con ingresso gratuito per tutti. Tutti gli abbonati potranno ritirare all'ingresso un capo di abbigliamento intimo firmato Givova. Cancelli aperti dalle ore 13.45.

Intanto questo il programma del settore giovanile neroverde nel week-end:

- JUNIORES REGIONALE: Vigor Trani-Corato Calcio, sabato 10 ore 15 - Campo Sportivo "Mons. Addazi" di Trani;

- ALLIEVI PROVINCIALI: Don Bosco Andria-Corato Calcio, domenica 11 ore 9.30 - Campi "Fidelis" di Andria.