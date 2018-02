Prova di maturità per il Corato Calcio, domani - domenica 18 febbraio - alle 15 allo Stadio "Città degli Ulivi": ad attendere i neroverdi ci sarà la sua antagonista principale da 3 stagioni a questa parte, l'Omnia Bitonto.

La banda del patron Maldera ha allungato la sua striscia di imbattibilità a 7 gare consecutive (4 vittorie e 3 pareggi): il successo in rimonta 2-1 nel turno scorso nel derby contro il Barletta, se da un lato ha fermato l'imbattibilità del portiere Leuci alla soglia dei 400 minuti, dall'altro ha fatto registrare il ritorno al gol delle punte, con le zuccate vincenti di Cirigliano (al primo centro stagionale) e Lacarra. Ottimi segnali dal test infrasettimanale contro il Team Altamura (compagine di serie D): 1-1 il risultato finale con la marcatura di Belluoccio e la sfortunata autorete di Altares. Nella squadra di mister Castelletti, domenica non saranno della gara gli infortunati Iacobone e l'under D'Addato.

L'Omnia Bitonto di mister De Candia (subentrato ad ottobre a Costantino) è la formazione più attrezzata per vincere il campionato di Eccellenza, ma in classifica è solamente settima. Anaclerio, Fiorentino, Lavopa, Picci e l'ex Corato Zotti sono solo gli ultimi gioielli aggiunti nel mercato dicembrino alla già ampia rosa degli arancioni. Tra i bitontini non sarà del match lo squalificato Montrone.

Arbitro dell'incontro è stato designato Gabriele Totaro della sezione AIA di Lecce, che sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele di Lecce e Gianmarco Miccoli di Brindisi. Il fischietto leccese ha già diretto il Corato nella trasferta di Barletta (1-1 il risultato finale): veementi le proteste neroverdi per un netto rigore non concesso per un evidente fallo su Colucci. La gara di andata tra Corato e Omnia Bitonto terminò 1-1 (reti di Cotello e Turitto), ma il Giudice Sportivo assegnò il 3-0 a tavolino agli ospiti per la presunta posizione irregolare di El Friyekh. Il relativo procedimento è passato, in secondo grado, all'Ufficio Tesseramenti della Figc di Roma e a breve si avrà la sentenza definitiva sul caso.

Il programma del settore giovanile neroverde nel prossimo week end

Juniores regionale: Corato Calcio-Audace Barletta, Sabato 17 Ore 15.00 Stadio "Comunale" Di Corato;

Giovanissimi provinciali: Victor Andria-Corato Calcio, Sabato 17 Ore 15.30 Campo Privato "Ponte Lama" Di Trani;

Allievi provinciali: Corato Calcio-Canosa, lunedì 19 ore 15.15 Stadio "Comunale" di Corato.