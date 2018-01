Appena terminata la pausa natalizia, per il Corato Calcio è già tempo di Campionato di Eccellenza: il girone di ritorno apre con la sfida all'Atletico Vieste, in programma domenica 7 alle ore 14.30 al Comunale.



Per i neroverdi il girone di andata si era chiuso con la splendida vittoria 2-1 contro la capolista Bitonto, al termine di una prestazione tutta orgoglio e determinazione per il team di mister Castelletti. Il tecnico barese non potrà ancora fare affidamento sugli infortunati di lungo corso Sguera e Iacobone, anche se la punta barlettana sembra ormai sulla via della totale guarigione.

L'Atletico Vieste, così come il Corato, aveva chiuso il 2017 con una vittoria, in rimonta contro la Vigor Trani e, supportata dalla classe del grande ex Colella (in neroverde fino a dicembre) proverà in tutti i modi a portare a casa punti preziosi. La truppa di mister Bonetti occupa l'undicesimo posto in classifica a quota 17 punti, anche se i biancocelesti in trasferta hanno conquistato l'intera posta solamente sul campo dell'Atletico Aradeo. Il bomber foggiano Triggiani (5 reti stagionali) ha così commentato la sfida alle porte: «il Corato ad inizio anno è partito con grandi ambizioni e anche se adesso ha stravolto la rosa, resta sempre un organico di primissimo livello. Ci attende una gara complicata, ma che noi giocheremo a viso aperto».

Terna arbitrale interamente proveniente dalla sezione AIA di Barletta, capeggiata dal direttore di gara Giuseppe Doronzo, che sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Vitobello e Antonio Gambarrota. Il match di andata vide il successo del Corato che si impose 2-1 grazie al gol di Zotti e all'autorete di Caruso che annullò il momentaneo pareggio di Conversano (ora tesserato proprio con i neroverdi).

Ticket di ingresso al costo di 3 euro per le donne, 7 euro per gli uomini e 10 euro per l'area riservata munita di seggiolini. Ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 16 anni e diversamente abili con relativo accompagnatore. Biglietti in vendita presso il Club Ultras Corato 1946 (Via Salvini, 10 - zona Piazza Palermo), Zagaria Sport (Via Di Vittorio, 72), la segreteria USD Corato Calcio 1946 (c/o Stadio Comunale) e anche on-line sul portale www.go2.it. Domenica botteghini in funzione e cancelli aperti dalle 13.30.

Questo il programma del weekend delle formazioni del settore giovanile neroverde:

- Allievi provinciali

Corato Calcio-Don Bosco Andria sabato 6 ore 10.00 Stadio Comunale B di Corato;

- Juniores regionali

Unione Calcio Bisceglie-Corato Calcio sabato 6 ore 14.30 Stadio "Coppi" di Ruvo di Puglia.