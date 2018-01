Scaringella all'Andria fino al 2020. Marchetti verso l'addio al Catanzaro

La giostra del calciomercato è ripartita tra i professionisti. Dal 3 le squadre di A, B e C sono tornate al lavoro per puntellare le rose in vista della seconda parte di stagione.

Mercato che tocca i due coratini che militano in Serie C. Michele Scaringella è stato blindato dalla Fidelis Andria fino al 2020. Un investimento, quello dei biancazzurri, che sottolinea le ottime prestazione dell'attaccante nei primi quattro mesi al Degli Ulivi. Verso l'addio al Catanzaro, invece, per il difensore Domenico Marchetti che potrebbe cambiare casacca.

Sette reti in 999 minuti di campionato. La media è di un gol ogni 143 minuti che lo pone tra i migliori attaccanti della categoria. Michele Scaringella si è presentato così ai tifosi dell'Andria e, i suoi numeri, hanno attirato anche l'interesse di squadre di categoria superiore. A dicembre, prima del rinnovo, si parlava di Bari ed Ascoli.

Solo tre scampoli di gara per Domenico Marchetti. Il centrale non è mai stato preso seriamente in considerazione da Davide Dionigi e il 31 dicembre il suo procuratore, Gianfranco Cicchetti, ha dichiarato a ZonaCalcio.net che a gennaio cambierà molto probabilmente aria. Sul difensore, oltre 200 presenze tra i prof, gli occhi della Reggina.