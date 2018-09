La Nmc vola sulle ali di Jay Jarrett

Il primo colpaccio di mercato della Nuova Matteotti Corato si chiama Jay Jarrett, 21 anni, londinese. Ala grande classe ’97, Jarret misura 203 centimetri di altezza. Ama unire l’efficacia allo spettacolo. Nel Regno Unito si è fatto conoscere per le sue schiacciate. È anche rapido in fase di transizione riuscendo a coprire l’intero campo con sole 5 o 6 enormi falcate. Ottimo rimbalzista, non disdegna l’1 contro 1 fronte a canestro ed è dotato anche di un buon tiro dalla media.



Cresciuto al Bournville Collage di Birmingham è poi volato oltre oceano approdando allo Sheridan Junior Collage negli Stati Uniti. Da lì è iniziata un’avventura che lo ha portato a girare tra Malta, nel Montana, St. Kitts, Atlanta, Wyoming e Kansas.

Jarrett è arrivato a Corato ieri e, dopo le visite mediche di rito, è già sceso in campo facendosi notare. «Siamo convinti che Jarrett ci darà quel quid in più per completare perfettamente il quintetto - ha commentato entusiasta il DS Franco Gatta - abbiamo una squadra di alto livello e lui sicuramente è un giocatore fondamentale le cui giocate faranno anche divertire il pubblico».

«Sicuramente un giocatore di altissimo profilo, Jarret è il rinforzo che serviva per giocare la serie D da protagonisti. A breve presenteremo il roster completo. Intanto la squadra è già al lavoro per la preparazione fisica e, con coach Cadeo, si stanno mettendo a punto i meccanismi offensivi e difensivi. Non manca molto all’inizio del campionato e l’entusiasmo in casa Matteotti è letteralmente alle stelle» scrivono dalla squadra.