La serie B è alle porte e l'Adriatica Industriale Basket Corato si è "svelata" alla città all'interno del chiostro del Palazzo di Città davanti ai tifosi. Una squadra, quella allestita dal neo diesse Martinelli e da coach Verile, che può contare su giovani interessanti e su uomini d'esperienza come capitan Mauro Stella, legatosi anche quest'anno ai colori neroverdi. O Gints Antrops, lettone ma ormai italiano d'adozione, visto che da 18 anni calca i parquet della penisola.

Da ottobre sarà Serie B, il terzo livello nazionale. Un campionato di prestigio che vedrà Morresi e compagni impegnati fino a Senigallia, nelle Marche. B che a Corato manca da dieci anni. Intanto è entrato nell'organigramma Cataldo Mazzilli e la sua Adriatica Industriale, già sponsor a Ruvo, che oltre ad un importante apporto economico, sarà parte attiva del progetto.



«Sono presidente del Basket Corato dal 13 giugno 2016 - ha detto Antonio Marulli, anche quest'anno presidente della squadra - e avevamo promesso alla cittadinanza e a tutti i nostri tifosi di riportare in breve tempo il Corato dove meritava di essere. La promessa è diventata realtà grazie ad un progetto serio e oculato che ci ha permesso in questo brevissimo frangente di salire dalla D alla serie B. Ora siamo nella terza Lega Nazionale, finalmente Corato avrà la visibilità che si merita e probabilmente non ci siamo ancora resi conto dell'importanza del campionato che stiamo per affrontare.

Con il nostro meraviglioso staff stiamo lavorando su ogni fronte a partire dalla prima squadra, passando dal settore giovanile fino ad arrivare al minibasket, per dare la giusta dimensione a questa squadra. L'obiettivo primario è la salvezza, siamo una neopromossa e siamo nuovi ad un campionato difficile come la terza serie nazionale. Abbiamo un gruppo valido e sono certo che riusciremo a toglierci belle soddisfazioni».

«I presupposti del Basket Corato sono sempre quelli di far bene - spiega, invece, il coach Marco Verile - a prescindere dalla categoria. Abbiamo iniziato da poco la preparazione, il gruppo si sta amalgamando, ma già si notano entusiasmo e devozione al sacrificio. L'approccio è stato ottimo. Siamo pronti per affrontare un percorso molto insidioso. Sarà un campionato di sofferenza perché è molto equilibrato, non ci saranno partite facili e non renderemo la vita facile a nessuno. Prepareremo al meglio ogni partita e la domenica cercheremo di raccogliere i frutti del lavoro settimanale, facendo più punti possibili».

«Dopo anni sono tornato in un'ambiente già a me familiare - le parole del diesse Martinelli - e non vi è stato alcun problema a reinserirmi al suo interno, conoscendo già gran parte dello staff. Per quanto riguarda la campagna acquisti, sono molto soddisfatto di ciò che abbiamo realizzato. Abbiamo preso il meglio di ciò che il mercato ci ha proposto non solo dal punto di vista atletico ma anche dal lato umano. I ragazzi sono persone meravigliose che hanno voglia di immergersi completamente in questa realtà e in questa esperienza. Sono convinto che questo sarà un gran gruppo, ed è quello che serve per affrontare campionati difficili come questi, dove ci sarà tanto da soffrire e da sudare».