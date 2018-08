Basket Corato, via alla preparazione atletica

Cominciano i preparativi per l’Adriatica Industriale Basket Corato in vista della stagione 2018/2019.

Domani il nuovo roster neroverde si riunirà per le visite mediche di rito. Giovedì 23 invece, a partire dalle 18, i ragazzi si riuniranno al coach Marco Verile e al preparatore atletico Valerio Di Liddo presso il PalaLosito per dar via alla preparazione atletica.

Intanto i giocatori hanno scelto ufficialmente i numeri di maglia. Gints Antrops ha scelto la numero 13; Smorra la numero 10 e Marini la numero 15. L'ultimo in ordine di arrivo Efe Idiaru ha preso lo "0", che non si vedeva da tempo sulla casacca neroverde. La "7" sarà sulle spalle dell'ala Di Poce, mentre Amendolagine, Cicivè, Morresi e Stella confermano i numeri di maglia della passata stagione: avranno rispettivamente il 19, il 14, il 2 e il 4.

Questi tutti i numeri:

Idiaru Efe 0

Strippoli Nicola 1

Morresi Andrea 2

Stella Mauro 4

Di Poce Giuseppe 7

Mangano Pasquale 8

Smorra Nando 10

Gints Antrops 13

Cicivè Patrisio 14

Marini Leonardo 15

Amendolagine Gaetano 19

Picca Alessandro 23