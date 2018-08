Basket femminile, la Nmc conferma la serie C e l'under 18

Per la stagione 2018/2019 in casa Nuova Matteotti Corato novità importanti anche per le squadre femminili.



Come l’anno scorso, a calcare i parquet pugliesi saranno la rappresentativa Under 18 e la squadra di serie C.

«In questi giorni si stanno approntando i progetti e tutto quello che concerne l’intera formazione dei due roster» fa sapere la società. «La partecipazione ai due campionati viene sin da subito confermata ufficialmente per organizzare il giusto spazio anche alle nostre tesserate. Dato l’elevato tasso tecnico riscontrato nelle scorse stagioni, si vogliono garantire alle nostre ragazze tutte le risorse necessarie a disputare i rispettivi campionati da protagoniste.

Il voler investire nel reparto femminile ha sempre rappresentato una delle nostre priorità, per unire gioco e divertimento in un’unica formula sportiva. Ci prepariamo al meglio, a breve tutti gli aggiornamenti sui nomi delle atlete che comporranno i diversi team».