Basket Corato, arriva l’under Efe Idiaru

Dopo Giuseppe Di Poce, un'altra pedina si aggiunge allo scacchiere degli under di coach Verile: Efe Idiaru fa parte dell’Adriatica industriale Basket Corato. Nato a Padova il 1 gennaio del 1997, alto 183 cm, origini nigeriane, Idiaru comincia la sua carriera nelle giovanili del Vicenza Basket Giovane.

Dopo un solo anno, si trasferisce al Basket Bassano, dove resterà tre anni, passando dalle giovanili fino ad arrivare in prima squadra (Serie C Gold). Con il team veneto ha modo di crescere e di mettersi in mostra, a tal punto da meritare una chiamata in serie B dal Basket Barcellona (116 punti nell’ultima stagione).



Idiaru può giocare sia nel ruolo di play che in quello di guardia ed è sicuramente un giovane di grande prospettiva per il Corato.