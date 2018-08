Adriatica Industriale è il nuovo main sponsor del Basket Corato

Adriatica industriale torna a calcare il parquet del Palalosito, a fianco della sua città, sulle maglie del Basket Corato come main sponsor per la stagione 2018/2019: «sono passati 30 anni dall’ultima volta, ma i veri amori non finiscono mai» scrivono dalla società.



Cataldo Mazzilli, patron di Adriatica industriale ha risposto “alla chiamata” di Antonio Marulli, presidente della squadra neroverde che si appresta ad affrontare il tanto prestigioso quanto impegnativo campionato di serie B. L’imprenditore ha deciso di scendere in campo in maniera decisa, diventando così il primo partner di quella che da ora in poi sarà l’Adriatica industriale Basket Corato.

«Continua a crescere l’interesse per la pallacanestro nella Città di Corato – concludono i neroverdi - e cresce sempre di più l’entusiasmo per una squadra che da 3 anni a questa parte sembra essere inarrestabile, grazie anche al supporto di imprenditori che continuano ad investire e a credere in questo sport e ad una tifoseria eccezionale».