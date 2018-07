Basket Corato, Ferdinando Smorra è la nuova guardia neroverde

Continua la campagna acquisti del Basket Corato, che dopo l'arrivo di Leo Marini, piazza un altro importante colpo di mercato: a vestire il neroverde nel prossimo campionato di Serie B sarà Ferdinando Smorra, guardia classe 1988, proveniente da Basket Globo Isernia (Serie B, girone D).

Nato a Napoli, Smorra muove i suoi primi passi tra i grandi proprio in Campania: nella stagione 2010/2011 ha vestito i colori del Torregreco, Serie C dil. Le due stagioni successive le ha disputate, sempre nella stessa serie (DNC), con l’Airola Basket.

Nel 2013/2014 passa al Nola, scendendo di categoria e disputando la serie D, dove vince il campionato, per poi tornare l’anno seguente a disputare il campionato di C in forza al Cercola, dove si fa notare con buoni numeri (21,3 punti di media a partita e con il suo high contro Casavatore di ben 43 punti a referto).

La stagione 2015/2016 la comincia sempre con il Cercola, ma ad anno in corso Smorra lascia la Campania e la serie C, approdando in serie B firmando per il Globo Isernia. Qui Smorra mette in risalto le sue qualità di realizzatore: in meno di 3 stagioni realizza la bellezza di 598 punti, risultando spesso decisivo per la squadra molisana.

Veloce e abile nel saltare l'uomo, mortifero e devastante dalla lunga distanza, il napoletano sarà una pedina fondamentale nello scacchiere di coach Verile, una garanzia in termini di punti realizzati ed esperienza.

«Diamo il benvenuto a Ferdinando Smorra e gli auguriamo una stagione ricca di successi» scrivono dall’As Basket Corato.