Minibasket Nmc, Vincenzo Di Gennaro è il responsabile organizzativo

Il nuovo anno sportivo è alle porte e la Nuova Matteotti Corato continua a lavorare per prepararsi al meglio. Per i più piccoli è stato riconfermato Vincenzo Di Gennaro nella veste di responsabile organizzativo del settore MiniBasket.



Istruttore da oltre 10 anni e da 6 istruttore nazionale, Di Gennaro, oltre a lavorare in palestra, si occupa del coordinamento del MiniBasket, della gestione delle strutture mobili e statiche, della programmazione dei tornei e della gestione dei rapporti con gli organi di competenza per quel che riguarda gli spazi e i materiali necessari.

Il suo lavoro sul campo è da sempre in linea con le direttive nazionali ed è strettamente collegato con il settore giovanile. Torna, quindi, il leit motiv della programmazione sul lungo periodo, vero marchio di fabbrica della Nmc. I bambini vengono accompagnati in percorso ben strutturato ed organizzato per fornire loro la migliore formazione possibile.

«Sono felicissimo di continuare a collaborare con la Matteotti. È un ambiente straordinario in cui si rema tutti nella stessa direzione – dice Di Gennaro – Quest’anno vogliamo aumentare ulteriormente la qualità dei nostri istruttori per il maggiore coinvolgimento dei bambini. Puntiamo ad un MiniBasket sempre più inclusivo e coinvolgente, dove tutti possano avere la possibilità di esprimersi al meglio».

La nota stonata riguarda le strutture sportive di cui si può disporre. La Nuova Matteotti Corato può contare solo su palestre. Una non è adeguata in termini di sicurezza, l’altra è decisamente più recente ma troppo piccola. Il problema non è di poco conto dato che si parla di oltre trecento bambini. Per entrambe le strutture sono già state ordinate delle protezioni murali, di cui le scuole potranno usufruire durante le attività motorie curriculari.

La Matteotti guarda al futuro e alla sicurezza dei propri iscritti. E questa è solo la prima novità del Minibasket Nmc.

Nonostante tutto si riesce ad organizzare ogni mese un torneo diverso per ogni fascia di età, dando l’occasione a tutti di confrontarsi con i coetanei di tutta Italia.

«Il nostro sogno – ha proseguito Di Gennaro – è quello di riuscire ad organizzare a Corato un torneo internazionale. Crediamo fortemente che una forte integrazione sociale, abbinata a scambi culturali, sia fondamentale per la crescita dei bambini e degli adulti. Siamo certi che riusciremo a realizzare questo sogno».