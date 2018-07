Primo colpo di mercato per l’As Basket: arriva Leonardo Marini

Dopo la conferma dei quattro over Stella, Cicivè, Amendolagine e Morresi, la nomina del nuovo DS Francesco Martinelli e del nuovo Team Manager Aldo Di Zanni, Corato assesta il primo colpo di mercato 2018/2019: alla corte di coach Marco Verile arriva Leonardo Marini, ala-centro di 205 cm proveniente da Rieti (Serie A2).



Nonostante i soli 23 anni Marini vanta già una grande esperienza: convocato all'Europeo under 16, tre anni dopo è uno dei protagonisti degli Europei under 20 giocati in Grecia (7 presenze in azzurro). Anche con i club, Marini vanta esperienze di spessore: cresciuto nelle giovanili di Siena, arriva sino alla prima squadra collezionando anche 2 presenze in Serie A.

Nel 2014 passa a Trieste (5,2 pti ad allacciata di scarpe) poi l'anno dopo c'è ancora la Mens Sana nel suo destino, con il quale conquista il quinto posto nel girone Ovest di Serie A2. Nel 2016 Marini passa a Recanati, dove si conquista un ruolo importante (12 min giocati a partita e 106 pti totali) e dopo essere stato in odore di Happy Casa Brindisi, approda a Rieti (A2), dove colleziona 15 presenze, chiuso in parte dall'afro-americano fuori categoria Jamal Olasewere.

Potenza, una buona velocità, ottima tecnica e fisico possente, Leonardo Marini dà il meglio di sé nel pitturato, dove è bravo in entrambe le fasi. Altra caratteristica fondamentale del centro padovano la duttilità: Marini infatti grazie alle sue caratteristiche tecniche e fisiche potrà giocare sia da "4" che da "5", in base a uomini e schemi avversari. Oro colato per coach Marco Verile che ora ha una freccia in più nel suo arco.

«Siamo lieti di accogliere nella sua grande famiglia Leonardo Marini. Gli auguriamo il meglio per l'imminente campionato di Serie B» scrivono dalla società.