Doppia riconferma per l’As Basket, Amendolagine e Morresi restano neroverdi

Dopo le conferme di Stella e Cicivè, la società Basket Corato annuncia di aver rinnovato i sodalizi con gli atleti Gaetano Amendolagine e Andrea Morresi.



Il primo, coratino doc, è un’autentica bandiera nonostante i soli 23 anni. Gaetano infatti ha indossato la casacca neroverde dalla Prima Divisione fino alla C Silver, dove l’anno scorso ha conquistato da protagonista la promozione in Serie B. Per lui 26 gare giocate con 5,42 pti di media a partita e il 37% da 3 pti. Velocità, grinta e buon tiro, queste le peculiarità da Amendolagine, che sarà un tassello prezioso per la prossima stagione.

Anche Andrea Morresi, nonostante sia nato in terra marchigiana, è ormai un coratino d’adozione. Nella sua prima stagione in neroverde ha fatto innamorare il pubblico del Palalosito con le sue triple impossibili, la sua difesa impeccabile e la sua grinta fuori dal comune. Per Morresi 28 presenze in regular season (più due nella ormai nota Interzona di Ferentino), con 9 pti a partita di media e il 40% di realizzazione totale.

Con quattro dei sette slot per gli over occupati da Stella, Cicivè, Amendolagine e Morresi il Basket Corato si sta muovendo sul mercato per completare il roster: ancora 3 over e 3 under e i neroverdi saranno pronti per la Serie B.

«Auguriamo ai due atleti una stagione ricca di successi e soddisfazioni dentro e fuori il parquet di gioco» scrivono dall’As Basket Corato.