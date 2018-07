Nmc, Giulio Cadeo riconfermato responsabile del settore giovanile

Il secondo passo della Nuova Matteotti Corato verso la stagione 2018/2019 è la riconferma di coach Giulio Cadeo alla guida del settore giovanile.



La società, nella persona del neo ds Franco Gatta, in nome della continuità e della progettualità che porta avanti, ha deciso di ripartire proprio dallo stesso responsabile del settore giovanile, per il secondo anno consecutivo.

«Un anno fa, quando fui contattato dalla Nmc, mi furono promesse una struttura tecnica e una organizzativa di primo livello – ha spiegato coach Cadeo – Oggi, a distanza di un anno, quelle promesse sono state mantenute. Nel corso della mia carriera ho girato tante società e posso dire che ce ne sono poche come la Matteotti. Così ho deciso di restare e portare avanti il nostro progetto».

Un curriculum di tutto rispetto quello di Giulio Cadeo. Dalla panchina di Varese a quella di Firenze passando dalla Nazionale Under 16 e a quella Under 23. Senza dimenticare i suoi tre anni in quel di Ruvo.

Oggi, la voglia è quella di continuare il lavoro iniziato l’anno scorso con la consapevolezza di avere alle spalle un staff societario in cui tutti remano nella stessa direzione, dove lo spirito di gruppo è la componente fondamentale per la crescita dei ragazzi.

La parola d’ordine è “continuità”, intesa nel suo senso più ampio.

In casa Matteotti non esistono vacanze. In questi giorni tutti impegnati nei tornei estivi, molti ragazzi si stanno allenando in strutture specifiche e a breve inizieranno i campi estivi.

«In realtà, qui a Corato, la stagione sportiva non va da settembre a maggio – ha dichiarato entusiasta lo stesso Cadeo – qui diamo la possibilità di allenarsi tutto l’anno. Vogliamo essere costantemente a disposizione di tutti quei ragazzi che cullano il sogno di diventare dei giocatori».

La strada che si è deciso di intraprendere non è affatto delle più facili.

Il progetto a cui guarda la Nmc non mira al tatticismo e alla mera vittoria settimanale. Lo scopo è quello di far crescere i ragazzi sia sul piano tecnico sia su quello umano, curandone il miglioramento singolarmente. In questo modo ogni atleta, migliorando, apporta sempre qualcosa in più a tutta la squadra. I protagonisti sono i ragazzi stessi.

«Voglio ringraziare tutto lo staff con cui ho collaborato l’anno scorso – ha concluso il coach – mi auguro che gli ottimi risultati ottenuti, siano uno stimolo ulteriore per fare sempre meglio».

Allenare i ragazzi «è un lavoro di enorme responsabilità. Si tratta di costruire le fondamenta di quello che domani sarà un giocatore. Per svolgerlo al meglio è fondamentale pianificare sul lungo periodo e la Nuova Matteotti Corato sta guardando esattamente in questa direzione. In bocca al lupo a coach Giulio Cadeo» concludono dalla squadra.