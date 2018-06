Nmc, Franco Gatta ѐ il nuovo direttore sportivo

All’indomani della chiusura delle fasi finali di tutti i campionati giovanili, per la Nuova Matteotti Corato è già l’ora di pensare alla stagione sportiva 2018/2019. Dopo gli ottimi risultati raggiunti nella scorsa stagione, la società coratina è pronta a ripartire con importanti novità.



La prima vede coach Franco Gatta nella sua nuova veste di direttore sportivo. L’ex allenatore capo della Tecnoswitch Talos Ruvo ha provvisoriamente deciso di non sedersi in panchina ma di dirigere e coordinare tutte le attività societarie. Dall’organizzazione del settore giovanile alla formazione della prima squadra.

«La Matteotti ogni anno punta a crescere e ad aggiungere qualcosa – Sono queste le prime parole del nuovo DS – Quest’anno abbiamo migliorato la struttura organizzativa con l’aggiunta di figure importanti (che verranno presto presentate, ndr), stiamo migliorando la struttura tecnica e, come grande novità, avremo una foresteria di proprietà. Sono pochissime le società in Italia che possono contare su una cosa del genere».

L’obiettivo è quello di puntare fortemente sul settore giovanile, già di primo livello, attraverso una dettagliata programmazione di tutte le attività in tutti i reparti.

«Stiamo investendo moltissimo nel Minibasket attraverso il miglioramento dello staff tecnico - ha spiegato coach Gatta - Vogliamo seguire i nostri ragazzi già dalle primissime fasi per accompagnarli in un percorso di crescita sportiva e umana che culminerà nell’inserimento in prima squadra, altra grande novità per la stagione prossima».

Due sono le parole chiave che guideranno l’intero staff: “crescita” e “progettualità”, programmare per poter crescere, dando certezze, tranquillità e obiettivi. È questa la filosofia di “Casa Matteotti” di cui Franco Gatta fa da garante e portavoce.

«Ho rinunciato a un paio di proposte molto interessanti, di società di Gold che stimo tantissimo – ha concluso Gatta – per potermi occupare a tempo pieno della NMC e curare tutto nei minimi particolari, senza limitarmi alla ricerca dei giocatori per formare la squadra. Il nostro lavoro ha già convinto tanta gente del circondario ad affidarci i loro ragazzi. Credo sia questa la strada giusta. Vogliamo crescere e migliorare anno dopo anno, giorno dopo giorno».

«Difficile dargli torto - concludono dalla squadra - La storia insegna che per ottenere ottimi risultati non si può prescindere da un progetto spalmato negli anni, portato avanti da figure altamente specializzate, che non focalizzi l’attenzione su un determinato momento ma che guardi, con lungimiranza, a domani. Tanti auguri coach Gatta».