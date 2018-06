As Basket, Stella e Cicivè confermati per la prossima stagione

L'As Basket Corato continua a lavorare per programmare la prossima stagione sportiva. Dopo la conferma di coach Verile e in attesa di nuovi colpi di mercato, i neroverdi del patron Antonio Marulli confermano due dei maggiori artefici della vittoria del campionato prima, dell’interzona in quel di Ferentino un mese e mezzo più tardi: stiamo parlando del capitano Mauro Stella e il pivot argentino (di formazione italiana) Patrisio Cicivè.



Il capitano non ha bisogno di presentazioni: top assist-man della regular season (7,21 a partita) e uno dei play più prolifici (14,34) dell’intera competizione, sarà il fulcro del gioco coratino anche nella prossima stagione. La sua esperienza in serie B, la sua tecnica sopraffina e il suo carisma, saranno ancora l’arma in più dei neroverdi.

Così come sarà un’arma la duttilità e la forza di Patrisio Cicivè: l’argentino ha ben figurato al primo anno al Palalosito, con 10 punti di media ad allacciata di scarpe e 8 rimbalzi totali a match, a dimostrazione del fatto che Patrisio è un’atleta valido sia nel proprio pitturato che in quello avversario. Anche Cicivè ha dimostrato in passato, soprattutto con la casacca di Patti, di essere un giocatore all’altezza della terza serie nazionale, una pedina fondamentale per lo scacchiere di coach Marco Verile.

Due conferme importanti, due giocatori di spessore, che saranno la base del roster neroverde 2018/2019.