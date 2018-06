U14, Nmc in campo per le finali nazionali

«Incombe il caldo, lo stress di fine stagione comincia a farsi sentire, ma quando ad aspettarti c’è una finale da giocare, alibi non ce ne sono». Con questo spirito la Nmc si prepara alle finali nazionali.



«Nessuna cosa sembra esserti un ostacolo - scrivono - aumenta la voglia di scendere in campo e dimostrare quanto fatto fino ad ora. La posta in palio è molto alta: battere i pari età dell’Aurora Brindisi significherebbe preparare le valigie, e approdare in terra cagliaritana per disputare le Finali Nazionali.

È bello fantasticare ma, in momenti delicati come questi, bisogna rimanere con i piedi per terra, restare umili, giocarsi 40’ sfoggiando tutte le migliori qualità del gruppo, avere la capacità di amministrare partite di cartello come quella di giovedì».

Dalla Nmc dicono «tutto questo non manca. Essere qui è sinonimo di aver costruito bene durante un lungo intero anno, con tanto sacrificio e obiettivi prefissi in ciascun gruppo».

Oggi alle 20 si scende in campo gli amici dell’Aurora Brindisi per provare a mettere in difficoltà gli uomini di coach Mensitieri. Il campo sarà neutro, il palazzetto Cus Bari.

«Vogliamo che il pubblico non sia neutrale - aggiungono - Abbiamo bisogno di vedere tanti coratini a supporto di questo meraviglioso team, del vostro calore per animare un match delicato come quello che ci aspetta. Abbiamo bisogno di tutti voi, con cui condividere questo magnifico ed intenso momento che si sta vivendo in casa Nmc. Siamo una famiglia, non una semplice società. Lo stiamo dimostrando nel miglior dei modi, ma ora andiamo a vincere questa battaglia».