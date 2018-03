As Basket, penultima tappa stagionale a Santeramo

Penultimo appuntamento di campionato per l’As Basket Corato: sarà impegnato in trasferta nel turno infrasettimanale sul campo della Murgia Santeramo (mercoledì 28 marzo, ore 20).



Appuntamento da non fallire per Stella e soci, che ad 80 minuti dalla fine della stagione regolare condividono a pari merito il primo posto con Ceglie (avanti negli scontri diretti) e Monopoli. Il terzetto in vetta ha regalato ai tanti appassionati della palla a spicchi pugliese grandissime emozioni, ed in vista dello scoppiettante rush finale c’è ancora da designare la regina del massimo campionato regionale di Puglia.

Un finale di stagione tutto da scrivere e degno dei migliori film thriller dove Corato dovrà tenere alta l’asticella della concentrazione e provare ad ottenere il miglior piazzamento possibile.

Il prossimo ostacolo si chiama Murgia Santeramo. Guardando alla classifica può sembrare una sfida agevole per i neroverdi, ma occorrerà sfoderare il massimo dell’impegno e del potenziale per conquistare la posta in palio al PalaVitulli. Santeramo, infatti, nonostante occupi il penultimo posto in graduatoria (5 vittorie e 23 sconfitte) è una squadra insidiosa che ha creato parecchi grattacapi a tutte le formazioni di questo campionato.

Il team allenato da Coach Console (già affrontato numerose volte negli ultimi anni di serie D) dopo un inizio di stagione negativo, ha notevolmente migliorato il proprio rendimento e intende giocarsi fino in fondo la permanenza in C. Nello spot di playmaker agisce Erasmo Difonzo (7,7 punti a gara) supportato dal mancino Stefano Stano (9,6 pts) e dal tandem Leonardo e Matteo Girardi, tutte vecchie conoscenze dei neroverdi nelle passate stagioni. Particolare attenzione al miglior marcatore dei murgiani Williams che viaggia ad oltre 22 punti di media ad allacciata di scarpe, e alla fisicità di Ampomah e del lungo francese Affia.

Dunque Corato sarà chiamata a sfoderare una prestazione di livello e ad ottenere il massimo risultato senza impelagarsi in troppi calcoli prima del big match con Monopoli subito dopo le festività pasquali.

Appuntamento a domani (ore 20) presso il PalaVitulli di Santeramo agli ordini dei Sign. Pocognoni e Russo.